「伊利沙伯綫」開通 貫穿倫敦東西 適逢英鎊低水 入市鐵路盤良機

鐵路沿線盤一向有價有巿，每當有新車站落成，定必帶動鄰近物業樓價升勢！號稱歐洲最大規模運輸基建的倫敦「伊利沙伯綫」，自今年5月正式投入服務後，備受市場關注，沿綫各站物業樓價在鐵路興建期間已節節上升，開通後更進一步受追捧。受惠於周邊急速發展及增長，帶動樓價造好， Liverpool Street、Paddington、Bond Street等旺區呎價持續高企，據專家分析指出，樓價顯然升勢未盡，加上英鎊處於歷史低位，以現時匯率計相當於八折入市，倫敦租務巿場將持續造好，無論自住或投資，均屬趁低吸納的好時機！立即報名：https://bit.ly/3yN8qC1

鐵路沿綫物業需求持續增長

根據網上地產平台 Rightmove 的物業專家表示，新路線通車後，交通網絡完善，對買家是一大利好因素，參考過去10年整個倫敦物業市場的走勢，隨著伊利沙伯綫通車，附近的交通網連接更緊密，往返倫敦市中心的時間顯著縮短，買家需求亦因而增加。

事實上，即使伊利沙伯綫還未全面投入服務，已吸引買家陸續進駐附近車站沿綫的物業，受惠於鐵路通車，加上重建活化工程帶動下，2012年以來，買家對車站沿綫物業的需求已持續增長。據大行報告指，自鐵路項目於 2008年 7 月公布以來，新鐵路附近郵政編碼(Postcode)地區的平均房地產價格已上升近79%。

許多潛在買家亦正在等待這條綫路全面投入使用後，觀望路綫運作情況，才再作入市決定，意味著到今年底，其中一些地區的成交將有機會再次增長。隨著伊利沙伯綫其餘路綫計劃在2022年下半年陸續通車，買家在這些地區入市的興趣勢將進一步增加。立即參加：https://bit.ly/3yN8qC1

港幣400萬入手東倫敦鐵路沿綫住宅項目

隨著倫敦地鐵伊利沙伯綫開通貫穿東西，交通網絡更趨完善，加上英國政府籌辦倫敦奧運時，大刀闊斧的改革與創新，直接帶動東倫敦區內經濟發展，國際企業、頂尖學校及文化機構等，將紛紛東遷或建立東倫敦分部。近期最值得關注的莫過於由英國著名地產發展商Mount Anvil 推出，位處東倫敦伊利沙伯鐵路沿綫的住宅項目 ─ Queens Cross。

由項目前往Canary Wharf只需3分鐘，10分鐘更可直達Liverpool Street，無論商務、消遣、優閒，均一應俱全，輕鬆沿伊利沙伯鐵路綫自製多姿多采生活圈！Queens Cross 1房售價不到港幣400萬，四通八達且毗鄰核心商業區及倫敦巿長辦公室，瞬間由繁華一躍回歸寧靜生活空間，屬巿內一眾高收入人仕安居樂業的不二之選，升值潛力與租賃回報可期！立即登記：https://bit.ly/3yN8qC1

想了解更多伊利沙伯鐵路沿綫住宅項目的升值潛力，立即登記報名參加「倫敦物業投資講座」，凡親臨展銷會之買家可專享一對一免費英國律師及按揭咨詢服務，名額有限，先到先得！登記報名：https://bit.ly/3yN8qC1

活動詳情：

「倫敦伊利沙伯綫物業投資講座」

- 探討「伊利沙伯綫效應」如何帶動樓價

- 分析為何英鎊屢創新低，樓巿供不應求下，反更有利租務巿場？

- 傳統倫敦巿中心旺區呎價高企，全球首推獨家鐵路沿綫筍盤！

日期：2022年10月22至23日（星期六及日）

時間：12pm – 7pm（設中、英文講座）

地點：香港金鐘 JW 萬豪酒店宴會廳 1 - 4

講座報名：https://bit.ly/3yN8qC1

查詢熱線 ：9601 8356 (WhatsApp) https://bit.ly/3D46szM

(特約)