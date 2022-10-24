2021-22年度「積金好僱主」嘉許計劃　破紀錄逾1,900間機構獲表揚

積金局自2015年開始舉辦「積金好僱主」嘉許計劃，旨在表揚一眾守法、關顧員工退休福利的好僱主。2021-22年度「積金好僱主」嘉許計劃共收到1,924個申請，並有1,903位僱主獲嘉許，創歷年新高。當中17%（321間）公司和機構為首次參加，反映愈來愈多僱主重視僱員的退休保障，無懼疫情影響，與僱員風雨同路。

今屆「積金好僱主」以「謝謝你的關『僱』」為主題，嘉許典禮已於10月6日假香港會議展覽中心圓滿舉行，並邀得勞工及福利局局長孫玉菡、勞工處處長陳穎韶以及積金局主席劉麥嘉軒、積金局行政總監鄭恩賜擔任主禮嘉賓。典禮設有「創意『商贏』分享會」，由嘉賓講者分享企業如何創意轉型提升競爭力，並從人力資源角度分享留住僱員的好方法。

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡（右二）、勞工處處長陳穎韶（右一），以及積金局主席劉麥嘉軒（左二）和積金局行政總監鄭恩賜擔任2021-22年度「積金好僱主」嘉許典禮主禮嘉賓。

疫情無阻好僱主 嘉許數目創計劃紀錄

孫玉菡在致辭時表示：「過去一年的營商環境甚具挑戰，本年度獲嘉許『積金好僱主』的僱主在『抗疫』同時，不忘為員工的退休福祉多走一步，實在值得鼓勵和嘉許。」他期望更多機構加入「積金好僱主」行列，讓強積金制度發揮更大作用，並且能再多走一步，引入員工友善措施，用好的退休福利和員工友善政策，留住每位好員工。

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡

劉麥嘉軒致歡迎辭時指出：「新冠疫情影響了香港將近三年，這段時間作為僱主並不容易。然而，在這個困難的經營環境下，今年的『積金好僱主』嘉許計劃，依然有破紀錄的1,903位僱主符合所有評核條件並獲得嘉許，體現出『風雨同路』的精神。一間成功的公司需要具備有生意頭腦的僱主，亦要有肯為公司拼搏的員工，這個是達至勞資雙贏的首要條件。」她續指，一個成熟的退休保障制度需要用超過40年時間發展，而強積金制度實施將近22年，正處於發展路途的中間點，未來積金局將繼續努力改革制度和保障強積金成員的利益，為港人提供更好的退休保障。

▲ 積金局主席劉麥嘉軒

創意「商贏」分享

環球經濟多變，企業面對各種競爭與挑戰，需具創意。積金局在今年的「創意『商贏』分享會」邀得毅知顧問公司董事總經周綺萍、SHOPLINE香港區副總經理趙公亮以及神樂院牛奶廠有限公司總經理高健邦，分享傳統品牌創意轉型的經驗，以及人力資源的創意策略。

▲ 左起：周綺萍、趙公亮、高健邦

高健邦直言環球貿易蓬勃帶來的激烈競爭促使一向低調的「十字牌」轉型，由研發全新產品如乳酪、雪糕等，到近期更與不同品牌聯乘，推出流心奶黃月餅等，重新定位品牌重人情味的形象，藉此與年輕消費者建立聯繫。

作為網購平台服務供應商，趙公亮指近年網購發展蓬勃，單以去年SHOPLINE香港註冊網店數目計算，已較疫情前上升1.25倍。「愈來愈多企業考慮數碼轉型，多了服務性行業拓展網上渠道，也有線上線下聯動的趨勢，如網上預訂門市取貨。」

除了外部原因，企業也會因應員工的需要而轉型。周綺萍指近年數碼滲透率高，而且疫情帶動了居家辦公的趨勢，令員工對公司數碼化程度提升。「科技的支持，令工作便利。彈性上班時間、居家辦公也是關懷員工的措施。」

▲ 「全能積金好僱主」與主禮嘉賓合照。

積金易平台優化強積金行政管理效率

積金局在嘉許典禮上介紹積金易平台項目的最新進展，以及平台的主要功能，包括以用家為本的設計，以及新增各項電子功能，提高用家體驗，令強積金行政管理的效率煥然一新。

▲ 積金局代表在現場互動環節上表示，積金易平台明年中逐步啟用後，將會有不同功能針對目前管理強積金的痛點，大幅節省僱主和人力資源從業員的效率。

重溫嘉許計劃精華相片、片段及嘉許名單，可參閱「積金好僱主」專頁。

嘉許計劃由每年的4月開始接受申請，想成為「積金好僱主」一分子的你，記得留意積金局網站、LinkedIn及Facebook專頁！

足本重溫嘉許典禮：https://bit.ly/3MJjLc6

獲嘉許僱主相集：www.mpfa.org.hk/eng/goodMPFemployer/album/2021-22/index.html

（資料由客戶提供）