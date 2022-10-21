LOUIS VUITTON Savoir Faire 非一般的行李箱 副刊版 2022/10/21 分享： 分享： 近年Louis Vuitton（LV）專注於開發傢俬系列身上有眼得見，剛過去的7月才於中環舉行Objets Nomades 10周年發布會，事隔不出3個月，上周選址於淺水灣舉行Savoir Faire ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 MAISON MIHARA YASUHIRO 泥膠鞋王 今日 MAISON MIHARA YASUHIRO 泥膠鞋王 UNDER ARMOUR 與黑阿當做運動 2022/10/14 UNDER ARMOUR 與黑阿當做運動 LOEWE 細數秋冬全袋表 2022/10/14 LOEWE 細數秋冬全袋表 Berluti 80塊組件的男鞋 2022/10/07 Berluti 80塊組件的男鞋 Roger Vivier高訂鞋王 2022/10/07 Roger Vivier高訂鞋王 LOUIS VUITTON 消費資訊 消費種類 法國 手袋