MAISON MIHARA YASUHIRO 泥膠鞋王 副刊版 2022/10/21 分享： 分享： 作為一位以設計鞋履起家的時裝設計師，三原康裕（Mihara Yasuhiro）這兩三年間可說是他事業上另一個「小陽春」，因為由他設計的一對如像泥膠/溶解似的球鞋，由2018年中開始推出市面，直到今天仍 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 LOUIS VUITTON Savoir Faire 非一般的行李箱 今日 LOUIS VUITTON Savoir Faire 非一般的行李箱 UNDER ARMOUR 與黑阿當做運動 2022/10/14 UNDER ARMOUR 與黑阿當做運動 LOEWE 細數秋冬全袋表 2022/10/14 LOEWE 細數秋冬全袋表 Berluti 80塊組件的男鞋 2022/10/07 Berluti 80塊組件的男鞋 Roger Vivier高訂鞋王 2022/10/07 Roger Vivier高訂鞋王 JOYCE BOUTIQUE（00647） 鞋履 時裝服飾 時裝服飾種類 消費資訊 消費種類 日本