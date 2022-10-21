MAISON MIHARA YASUHIRO 泥膠鞋王

作為一位以設計鞋履起家的時裝設計師，三原康裕（Mihara Yasuhiro）這兩三年間可說是他事業上另一個「小陽春」，因為由他設計的一對如像泥膠/溶解似的球鞋，由2018年中開始推出市面，直到今天仍

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