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MAISON MIHARA YASUHIRO 泥膠鞋王

副刊版 2022/10/21

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作為一位以設計鞋履起家的時裝設計師，三原康裕（Mihara Yasuhiro）這兩三年間可說是他事業上另一個「小陽春」，因為由他設計的一對如像泥膠/溶解似的球鞋，由2018年中開始推出市面，直到今天仍

...

欄名 : Fashion

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