日本長崎最美離島豪華酒店 歎露天風呂賞熔岩海岸綫

港人與「旅行」闊別兩年多，難得入境檢疫政策終放寬，飛出香港不再是夢。要重拾旅遊感覺，不少人會首選日本，而除東京、大阪外，九州也是遊客熱門目的地。最近九州長崎縣五島列島上就有一間豪華酒店登場，臨海而建且

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