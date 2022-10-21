以紅碧璽來杯雞尾酒 PIAGET變身法國珠寶調酒師

Solstice，意解一年中的最長一夜。來自法國的珠寶品牌PIAGET卻化身珠寶調酒師，在此際推出Solstice高級珠寶系列，以紅碧璽來杯「雞尾酒」，情商世界級琺瑯師精製一杯「Mojito」，無非寄

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