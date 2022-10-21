以紅碧璽來杯雞尾酒 PIAGET變身法國珠寶調酒師 副刊版 2022/10/21 分享： 分享： Solstice，意解一年中的最長一夜。來自法國的珠寶品牌PIAGET卻化身珠寶調酒師，在此際推出Solstice高級珠寶系列，以紅碧璽來杯「雞尾酒」，情商世界級琺瑯師精製一杯「Mojito」，無非寄 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 手持優雅入場劵的大口茱CHOPARD 2022/10/14 手持優雅入場劵的大口茱CHOPARD 年度重磅作 1932 頂級珠寶系列 77件星空大作向Gabrielle Chanel致敬 2022/09/30 年度重磅作 1932 頂級珠寶系列 77件星空大作向Gabrielle Chanel致敬 MIKIMOTO黑化的熱情 2022/09/23 MIKIMOTO黑化的熱情 林心如為CHAUMET推波助瀾 2022/09/09 林心如為CHAUMET推波助瀾 法國L'ECOLE珠寶藝術學院 在港首展Yves Gastou傳奇男戒珍藏 2022/09/02 法國L'ECOLE珠寶藝術學院 在港首展Yves Gastou傳奇男戒珍藏 展覽 法國 設計師 珠寶 大自然 檸檬 雞尾酒 薄荷