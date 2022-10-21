舌尖上的星空奇遇 Jaeger-LeCoultre 副刊版 2022/10/21 分享： 分享： 話說今年4月Watches & Wonders鐘錶與奇迹高級鐘錶展，Jaeger-LeCoultre（積家）的主題是向一直令大工坊製錶大師為之迷醉的天文現象致意。這關乎品牌旗下製錶大師多年來，透過高級 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 與視聽藝術家聯乘Vacheron Constantin 把時計分形幾何化 2022/10/14 與視聽藝術家聯乘Vacheron Constantin 把時計分形幾何化 進軍香港20年．置地典藏展 首枚中文顯示PANERAI錶絕密曝光 2022/10/07 進軍香港20年．置地典藏展 首枚中文顯示PANERAI錶絕密曝光 慶祝王牌50周年 Audemars Piguet西九上演時間迴廊 2022/09/23 慶祝王牌50周年 Audemars Piguet西九上演時間迴廊 中美轉戰生物科技 美國新行政命令保主導地位 2022/09/17 中美轉戰生物科技 美國新行政命令保主導地位 Bulgari 從溫暖的伊甸園出發 2022/09/16 Bulgari 從溫暖的伊甸園出發