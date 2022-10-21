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老去的感覺

副刊版 2022/10/21

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黃金盛宴，十月隆重推出。

醫生有幸被邀作席上嘉賓，跟一眾友好，包括曾志偉、蔡瀾、周汶錡等亮相。多位星廚互相較量廚技，賓客責任除輕談淺笑外，便是品嘗美食，這項工作何樂而不為?!

最高興跟周汶錡重遇，十三年前跟她一起主持《咁至識食》，是醫生第一次也是最後一次主持飲食節目，在短短娛樂生涯留下絲絲美好回憶。開心見到汶錡風采依然，當然要多來幾幀自拍。

照片不錯，唯一錯處是醫生好奇地找出十三年前的照片作比較，乍看之下，主要結論就是：「醫生老了」。三千煩惱絲健在，但明顯雙鬢斑白，臉上皺紋也增添不少，唯一可幸是身材變動不大。

相隔十三年的照片，「老了」並不出奇，惟難於接受的是「沒有老去的感覺卻有老去的證據」，到底老去的感覺應如何。過去四十多年，上班下班都帶着同一衝勁，甚至現今要照顧的事項比以往更多，責任也更大。記憶所及，當年感覺跟今天無異，若四十多年前不算老，那現今也不該是。年輕時有所憧憬的，現今很多已成現實。但實現後的憧憬，只會帶來更多憧憬，走過的路前面，只有更多的路，那興奮混着惆悵的心境仍在。

身體日漸老去而心境不老，是人生最美麗的矛盾。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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