每段不成功的關係都有因由，冰封三尺，非一日之寒，故每當聽聞關係出現問題的個案，先不會立即判斷誰對誰錯，要離開的那位未必錯晒，留下來哭訴自己很慘的這位，又未必完全無辜，未知悉箇中千絲萬縷前，作為外人又豈有資格審判他人？友人決心結束十多年的婚姻，離開EQ低及十多年毫無進步的另一半，當時也受千夫所指。其實，兩夫婦我也認識，明白箇中緣由，我只對友人說：「你可以頂到今時今日才離開，已經非常包容，比着我，早就走了。」但見對方聽了眼泛淚光。

難頂之伴侶，無論男或女，都有共通點，California State University心理學教授Michael Botwin指出有三：一、妥協意願非常低的人，永遠覺得自己啱晒，在其世界裏，只有人家聽他/她講，從無商量、妥協或遷就餘地。二、情緒不穩定，小小事郁啲就發脾氣、變臉、黑面或爆喊等，日日心情飄忽。三、與社會脫節，思想、思維和視野跟不上伴侶的步伐，即個人毫無進步意識。以上任何一點已夠難頂，一個人若集齊三點，可以想像身邊人何其受罪，因此，Botwin最後的發現是：擁有這類伴侶的人，是長期處於對關係不滿足、不滿意，甚至想離開的狀態。

尤其是情緒不穩定之人，也許他們不會自我檢討，其實自己的情緒才是關係失敗的致命傷。Florida State University心理學教授Emma Altgelt發現，情緒上落大的人（即心理學上稱之為neurotic），其伴侶最容易有第三者。這也不難解釋，當一個人長期回家都要受人氣或看人面色，突然發現外面世界原來毋須受氣和戰戰兢兢過日子，甚至有快樂、自在、幸福感的話，自然會選擇離開長期不開心的關係。

要經營一段幸福的關係，自己先不要做難頂伴侶，當然亦不要揀個難頂之人做伴侶，我們每人都值得有更好的人和人生。