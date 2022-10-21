工廈市場回春 投資新寵兒

政府近日再度放寬入境限制至「0+3」，市場氣氛轉趨活躍，不少投資者憧憬不久將來能放寬至「0+0」，達到跟國際完全通關，為市場帶來振奮好消息。

筆者認為，現時正值工廈市場回春時期，吸引大批外資基金入市本港

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