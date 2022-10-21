工廈市場回春 投資新寵兒 地產版 2022/10/21 分享： 分享： 政府近日再度放寬入境限制至「0+3」，市場氣氛轉趨活躍，不少投資者憧憬不久將來能放寬至「0+0」，達到跟國際完全通關，為市場帶來振奮好消息。 筆者認為，現時正值工廈市場回春時期，吸引大批外資基金入市本港 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 陳樂民 美聯工商區域營業董事 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 新加坡樓價升勢急 馬來西亞新山水漲船高 2022/10/20 新加坡樓價升勢急 馬來西亞新山水漲船高 「二十大」與施政報告 引領香港新路向 2022/10/19 「二十大」與施政報告 引領香港新路向 拓經濟 降置業稅 吸人才有望穩樓市 2022/10/18 拓經濟 降置業稅 吸人才有望穩樓市 住宅市場兩極化 超豪宅表現一枝獨秀 2022/10/18 住宅市場兩極化 超豪宅表現一枝獨秀 施政報告 將對樓市起支持作用 2022/10/17 施政報告 將對樓市起支持作用 經濟 金融 零售 加息 商廈 基金 工廈 低水 將軍澳 大埔