在中共中央總書記習近平的二十大報告中，有段話會引起美西戰略家的關注：「江山就是人民，人民就是江山，中國共產黨領導人民打江山，守江山，守的是人民的心。」

中國無遣軍侵略 威脅論何來？

美國在全球多個地方策劃顏色革命，其手法正是「攻心為上」，只要人民對政府心懷不滿，則顏色革命便有成功機會。若上段說話純粹是宣傳性口號，缺乏實質內容，那麼美西的戰略家也可置之不理，不用頭痛；但問題是，這段說話確有實際成績支持，等若對西方國家提出了挑戰。這便難怪，中國既未遣軍遠征美國、英國或澳洲，但這些國家總有人認為中國在「威脅」着她們。

威脅甚麼？西方世界一直在推銷一種政治模式，即她們所廣泛採用、以投票選舉作基礎挑選政府領導人的政治制度，聲稱這已是最好的制度，甚至是「歷史的終結」，但中國現在卻跑出來搞亂美西國家的論述：中國也搞民主，但不是西方的一套，卻同樣是以人民為本，能守着他們的心，政府和領導人得到的人民支持度及滿意度，還不難驗證出是世界最高，比新加坡還高，這讓美西國家情何以堪？已故新加坡內閣資政李光耀生前被訪問時曾表示，兩手空空跑去選舉也會當選，今天習近平一樣有資格說這話。

西方制度屢現缺陷 社會撕裂

這種支持度，是靠高效且是人民感受到的成績贏來的；更嚴重的是，西方制度的缺陷近年一再顯露，屋漏兼逢連夜雨，幾個例子便可說明。英國的幾任首相都是靠其既有制度獲得權力，但他們上任後的支持度都慘不忍睹；再看看美國的總統，他們都是一流的演講家，競選時擅長拉票推銷自己，但當選後，民望卻可一瀉千里，直往低流。

美國社會嚴重撕裂，民粹主義當道，利益集團對社會控制太大，其政治制度根本無法破解這些難題，被投票選出來的政客，是否真能代表民意成疑，但卻可肯定，他們精通哄騙之道，否則為何能得到足夠選票後，又會民望低企？

美國已確認中國是其頭號對手，她必會全方位針對中國，所以她對兩國制度孰優孰劣，一定會有回應。若只把中國的政治制度說成是低效，並無說服力，餘下的方法便是抹黑，包括道德上的抹黑，例如說中國是獨裁政體、不自由、欺壓人民，甚至是邪惡政權；但這裏有一難點，中國的領導人在社會中的支持度極高，正如上文所說，若行西方選舉制度，跑出去選舉一樣可獲勝，那麼在抹黑中國時，如何弄出一套可自圓其說的理論？

美視華頭號對手 道德抹黑政制

總會有人提出此等理論。近月有兩位經濟與政治學家Guriev及Triesman，在他們合着的《Spin Doctor》（故且譯作「形象包裝醫生」）一書中，乾脆把西方世界以外的大部分國家，都稱作獨裁國家；但他們又認為，現在不少獨裁者都學懂了形象包裝，用欺騙代替鎮壓，採取此種手段的獨裁體制國家包括中國在內，其祖師爺則是新加坡的李光耀。

按照這兩位作者的看法，行使「形象包裝」手段的獨裁者，其主要策略便是以欺騙或事後懲罰，代替即時的暴力打壓；他們並不反對開放，反而常常參與世界經濟論壇，容許傳媒某些批評言論，但亦會主動提供自己的論述，以說服其他人；他們十分重視爭取民意，提升人民對自己的支持度，若有人要作反，不一定立即派軍警鎮壓，而是事後罰款或放逐；一旦有人眼尖，「看通」他們的獨裁本質，便在公眾面前羞辱這些「有識」之士。若管治者有人民支持，他們根本不用依靠恫嚇方法，爭取支持度的最佳方法，便是提升管治水平，解決社會問題；如果能力不足，解決不了，便找藉口，把責任賴在外國身上。

對人民社會有貢獻 政制好壞關鍵

其實以上的手段，自稱民主的西方國家一樣嫻熟，若是說那些被西方世界被標籤為獨裁體制的國家在搞欺騙性的形象工程，西方政客不是一樣在欺騙嗎？政制的好壞，或是否在欺騙世人，其實也有客觀的標準，這個標準不是在於政府官員是經選票選出，還是靠一年年的績效「打木人巷」冒升出來，而是要看他們是否真有改善人民的生活；若然對人民、對社會有貢獻，那便不存在欺騙，形象工程因為符合事實，也無不妥。

習近平既然指明守江山便是要守人民的心，這本身已是提供了重大的激勵，要把國家管治好，用spin doctor的概念抹黑中國，沒有說服力。

▲ 習近平在二十大報告中，指明「守江山，守的是人民的心」。（新華社資料圖片）