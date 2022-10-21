虛擬偶像全球風行 冀創科專才推廣發展 行政人員版 2022/10/21 分享： 分享： 特首份施政報告推出「搶人才」政策，掂唔掂？筆者樂見其成，畢竟香港人才流失嚴重，最近更被競爭對手新加坡「撳住搶」，多個界別出現青黃不接的情況，企業營運者叫苦連天。自「0+3」推出後，眾多朋友外出旅遊，驚 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 「潮App」記錄生活 訓練思維想像力 2022/10/14 「潮App」記錄生活 訓練思維想像力 元宇宙演唱會 與粉絲穿梭虛實 2022/10/07 元宇宙演唱會 與粉絲穿梭虛實 策展式教育助同學探索課題 2022/09/30 策展式教育助同學探索課題 「工業元宇宙」 開創自動化新紀元 2022/09/23 「工業元宇宙」 開創自動化新紀元 在日常中找未來 為人生儲「積木」 2022/09/16 在日常中找未來 為人生儲「積木」 科技行業 人工智能 施政報告 AR VR 3D IT技術 商業