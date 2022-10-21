虛擬偶像全球風行 冀創科專才推廣發展

特首份施政報告推出「搶人才」政策，掂唔掂？筆者樂見其成，畢竟香港人才流失嚴重，最近更被競爭對手新加坡「撳住搶」，多個界別出現青黃不接的情況，企業營運者叫苦連天。自「0+3」推出後，眾多朋友外出旅遊，驚

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