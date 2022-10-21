無標準書寫系統 Meta繙譯口頭語言 行政人員版 2022/10/21 分享： 分享： Meta日前宣布推出人工智能（AI）繙譯系統，針對如台語般無法標準書寫系統的口頭語言。 全球現存7,000多種語言，超過40%為口頭語言，即以說和聽為傳播方法，且無標準書寫系統。Meta AI研究團隊日 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 挑戰蘋果Google 微軟拓Xbox手遊商店 今日 挑戰蘋果Google 微軟拓Xbox手遊商店 Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會 2022/10/19 Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會 Netflix新功能 帳戶資料直接轉移 2022/10/19 Netflix新功能 帳戶資料直接轉移 Office 365漏洞 加密電郵可被破解 2022/10/18 Office 365漏洞 加密電郵可被破解 Meta元宇宙平台 活躍用戶月僅20萬 2022/10/18 Meta元宇宙平台 活躍用戶月僅20萬 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 人工智能 Meta