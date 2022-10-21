  • 24°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 02:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無標準書寫系統 Meta繙譯口頭語言

行政人員版 2022/10/21

分享：

分享：

Meta日前宣布推出人工智能（AI）繙譯系統，針對如台語般無法標準書寫系統的口頭語言。

全球現存7,000多種語言，超過40%為口頭語言，即以說和聽為傳播方法，且無標準書寫系統。Meta AI研究團隊日

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

挑戰蘋果Google 微軟拓Xbox手遊商店
今日
挑戰蘋果Google 微軟拓Xbox手遊商店
Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會
2022/10/19
Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會
Netflix新功能 帳戶資料直接轉移
2022/10/19
Netflix新功能 帳戶資料直接轉移
Office 365漏洞 加密電郵可被破解
2022/10/18
Office 365漏洞 加密電郵可被破解
Meta元宇宙平台 活躍用戶月僅20萬
2022/10/18
Meta元宇宙平台 活躍用戶月僅20萬
商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 人工智能 Meta

上一篇文章

澳洲再被黑客攻擊 保險商客戶失資料

下一篇文章

挑戰蘋果Google 微軟拓Xbox手遊商店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？