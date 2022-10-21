無標準書寫系統 Meta繙譯口頭語言

Meta日前宣布推出人工智能（AI）繙譯系統，針對如台語般無法標準書寫系統的口頭語言。

全球現存7,000多種語言，超過40%為口頭語言，即以說和聽為傳播方法，且無標準書寫系統。Meta AI研究團隊日

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