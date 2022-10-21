挑戰蘋果Google 微軟拓Xbox手遊商店 行政人員版 2022/10/21 分享： 分享： 現時手遊發行平台市場，主要由蘋果（Apple）的App Store和Google的Play商店瓜分，但微軟（Microsoft）旗下的Xbox正計劃透過收購動視暴雪（Activision ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 無標準書寫系統 Meta繙譯口頭語言 今日 無標準書寫系統 Meta繙譯口頭語言 Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會 2022/10/19 Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會 Netflix新功能 帳戶資料直接轉移 2022/10/19 Netflix新功能 帳戶資料直接轉移 Office 365漏洞 加密電郵可被破解 2022/10/18 Office 365漏洞 加密電郵可被破解 Meta元宇宙平台 活躍用戶月僅20萬 2022/10/18 Meta元宇宙平台 活躍用戶月僅20萬 商業 商業營銷 科技行業 科技軟件 科技硬件 遊戲 Google Apple Microsoft App Store