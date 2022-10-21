外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 倡建人類命運共同體 分析：更具全球領導力 中國版 2022/10/21 分享： 分享： 中共總書記習近平在二十大報告中提出「中國式現代化」，並要創造人類文明新形態，傳遞出更具全球領導力的外交思路。外交部副部長馬朝旭昨日在記者會上回應「中國的全球目標」時重申，中國旨在維護世界和平，促進共同 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 今日 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 今日 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 今日 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 新疆代表團談人權 辦好自己事 反制外界操弄 今日 新疆代表團談人權 辦好自己事 反制外界操弄 你可能感興趣 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 今日 01:00 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 今日 01:00 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 今日 01:00 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 中國 香港 美國 政治 台灣 外交 習近平 戰爭 國際關係 內政