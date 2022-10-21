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外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅

倡建人類命運共同體 分析：更具全球領導力

中國版 2022/10/21

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中共總書記習近平在二十大報告中提出「中國式現代化」，並要創造人類文明新形態，傳遞出更具全球領導力的外交思路。外交部副部長馬朝旭昨日在記者會上回應「中國的全球目標」時重申，中國旨在維護世界和平，促進共同

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