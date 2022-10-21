對外友協會長：中美人民冀合作共贏 中國版 2022/10/21 分享： 分享： 美國眾議院議長佩洛西今年出訪台灣令中美關係持續陷入僵持，二十大代表、中國對外友好協會會長林松添接受本報訪問時表示，中美關係盡管出現一些瓶頸，產生一些噪音，但不影響中美人民共同追求美好生活的共同願望。 林 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 今日 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 今日 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 今日 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 新疆代表團談人權 辦好自己事 反制外界操弄 今日 新疆代表團談人權 辦好自己事 反制外界操弄 你可能感興趣 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 今日 01:00 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 今日 01:00 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 今日 01:00 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 疫情 中國 經濟 美國 政治 日本 中美關係 台灣 外交 亞洲