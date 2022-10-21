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對外友協會長：中美人民冀合作共贏

中國版 2022/10/21

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美國眾議院議長佩洛西今年出訪台灣令中美關係持續陷入僵持，二十大代表、中國對外友好協會會長林松添接受本報訪問時表示，中美關係盡管出現一些瓶頸，產生一些噪音，但不影響中美人民共同追求美好生活的共同願望。

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