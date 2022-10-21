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防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權

中國版 2022/10/21

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中共二十大繼續進行分組討論，軍方高層紛紛表態支持「兩個確立」，其中，國務委員兼國防部長魏鳳和指，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，軍隊要時刻準備打仗，捍衛國家主權。

《解放軍報》昨日頭版刊出魏鳳和、李

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