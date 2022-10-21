防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 中國版 2022/10/21 分享： 分享： 中共二十大繼續進行分組討論，軍方高層紛紛表態支持「兩個確立」，其中，國務委員兼國防部長魏鳳和指，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，軍隊要時刻準備打仗，捍衛國家主權。 《解放軍報》昨日頭版刊出魏鳳和、李 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 今日 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 今日 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 今日 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 新疆代表團談人權 辦好自己事 反制外界操弄 今日 新疆代表團談人權 辦好自己事 反制外界操弄 你可能感興趣 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 今日 01:00 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 今日 01:00 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 今日 01:00 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 美國 政治 台灣 習近平 軍事 戰爭 國防 解放軍 美國國務院 軍備