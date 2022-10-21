新疆代表團談人權 辦好自己事 反制外界操弄 中國版 2022/10/21 分享： 分享： 西方國家多次表達對新疆的人權指控，二十大新疆黨代表艾爾肯‧吐尼亞孜接受本報訪問時表示，堅定辦好自己的事，堅決反制外界政治操弄，將充分運用法律武器反制裁。同時，幫助受打壓制裁企業開闢更多廣闊市場。 新疆自 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 今日 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 今日 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 今日 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 今日 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 你可能感興趣 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 今日 01:00 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 今日 01:00 鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 今日 01:00 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 疫情 經濟 美國 政治 貿易 貿易戰 制裁 人權 新疆維吾爾自治區 中美關係