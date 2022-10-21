新疆代表團談人權 辦好自己事 反制外界操弄

西方國家多次表達對新疆的人權指控，二十大新疆黨代表艾爾肯‧吐尼亞孜接受本報訪問時表示，堅定辦好自己的事，堅決反制外界政治操弄，將充分運用法律武器反制裁。同時，幫助受打壓制裁企業開闢更多廣闊市場。

新疆自

...