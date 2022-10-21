鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級 中國版 2022/10/21 分享： 分享： 在中國國際地位及全球戰略目標演變下，中國外交風格逐漸強硬，雖引來「戰狼外交」質疑，但外交部副部長馬朝旭仍強調「干預鬥爭是中國外交精神品格」。本次二十大報告也再將鬥爭精神升格，並且成為二十大會場上代表們 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 今日 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 今日 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 今日 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 新疆代表團談人權 辦好自己事 反制外界操弄 今日 新疆代表團談人權 辦好自己事 反制外界操弄 你可能感興趣 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 今日 01:00 外交部暗批美搞陣營對抗 世界最大威脅 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 今日 01:00 對外友協會長：中美人民冀合作共贏 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 今日 01:00 防長魏鳳和：聽從習指揮 時刻準備打仗 捍衛主權 中國 經濟 美國 外交 戰爭 中美關係 國際關係