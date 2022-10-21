鬥爭精神升格 「鬥而不破」張力升級

在中國國際地位及全球戰略目標演變下，中國外交風格逐漸強硬，雖引來「戰狼外交」質疑，但外交部副部長馬朝旭仍強調「干預鬥爭是中國外交精神品格」。本次二十大報告也再將鬥爭精神升格，並且成為二十大會場上代表們

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