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財司：主動「撒網」 接觸目標企業人才

「不少港人彈出彈入」 卓永興稱勿過慮

港聞版 2022/10/21

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全球競爭激烈，財政司司長陳茂波表示施政報告其中一主題是不斷增強、發展動能，聚焦在搶企業、搶人才，今年內將會成立由他主持的引進重點企業辦公室，並設立諮詢委員會聆聽業界意見。他亦提到，疫情打擊香港經濟，今

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