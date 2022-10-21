財司：主動「撒網」 接觸目標企業人才 「不少港人彈出彈入」 卓永興稱勿過慮 港聞版 2022/10/21 分享： 分享： 全球競爭激烈，財政司司長陳茂波表示施政報告其中一主題是不斷增強、發展動能，聚焦在搶企業、搶人才，今年內將會成立由他主持的引進重點企業辦公室，並設立諮詢委員會聆聽業界意見。他亦提到，疫情打擊香港經濟，今 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 300億元共同基金 不只投資創科 今日 300億元共同基金 不只投資創科 人才流失 機構展望明年加薪3.6% 今日 人才流失 機構展望明年加薪3.6% 專家撑引商搶人 惟盼培養港人才 今日 專家撑引商搶人 惟盼培養港人才 你可能感興趣 300億元共同基金 不只投資創科 今日 01:00 300億元共同基金 不只投資創科 人才流失 機構展望明年加薪3.6% 今日 01:00 人才流失 機構展望明年加薪3.6% 專家撑引商搶人 惟盼培養港人才 今日 01:00 專家撑引商搶人 惟盼培養港人才 施政報告 陳茂波 防疫措施 卓永興 新能源 財政司