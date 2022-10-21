2022年施政報告提及，物色約255公頃綠化地建7萬伙，相關地點曝光，分布在屯門、元朗及粉嶺等區，最大一幅屯門東土地面積過百公頃(約6個維園)，佔225公頃綠化地達4成。綠化地成為今份施政報告土地供應

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