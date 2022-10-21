8綠化地建屋選址曝光 涉7萬伙 屯門東地過百公頃最大 北都區佔6幅 地產版 2022/10/21 分享： 分享： 2022年施政報告提及，物色約255公頃綠化地建7萬伙，相關地點曝光，分布在屯門、元朗及粉嶺等區，最大一幅屯門東土地面積過百公頃(約6個維園)，佔225公頃綠化地達4成。綠化地成為今份施政報告土地供應 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 陳茂波：5原因不減辣 包括樓價跌幅微 今日 陳茂波：5原因不減辣 包括樓價跌幅微 未來10年土地供應 可建逾49萬伙 今日 未來10年土地供應 可建逾49萬伙 簡約公屋定6選址 質優有車連接市區 今日 簡約公屋定6選址 質優有車連接市區 華潤夥4發展商 拓大灣區合作機遇 今日 華潤夥4發展商 拓大灣區合作機遇 你可能感興趣 陳茂波：5原因不減辣 包括樓價跌幅微 今日 01:00 陳茂波：5原因不減辣 包括樓價跌幅微 未來10年土地供應 可建逾49萬伙 今日 01:00 未來10年土地供應 可建逾49萬伙 簡約公屋定6選址 質優有車連接市區 今日 01:00 簡約公屋定6選址 質優有車連接市區 屯門 施政報告 土地供應 發展局 北部都會區 綠化地帶 甯漢豪