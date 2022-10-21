有朋友剛從小型公司轉去大公司，對大公司的工作文化很不適應，而且發現人事複雜得多，有很多辦公室政治。我慶幸投身廣告業，即使以前在最大規模的廣告集團工作，其規模跟其他大公司比仍只是中型企業，人事不太複雜。而且廣告行業的文化，令「做好件事」的人，遠多於「做了件事」，甚至「不做事」的人，也沒有太多只做給老闆看的事情。

最享受的一段日子是我管理一家13人公司的時候，跟同事的關係最密切，決策和行動也很快速，也較多機會參與客戶項目。但由於規模不大，公司的收入和盈利不太高，我作為管理層收入也並不吸引。

我當時便想，這世界是否沒有兩全其美的事情呢？創業後，我還是誤打誤撞地建立了兼具兩者優點的模式，就是由小型公司組成的大集團。現在我們集團有接近170人，在廣告行業來說已經是巨無霸，但我們由27家公司組成，平均每家只有6人。每家公司獨立運作，具小公司的氣氛和融洽度，也有大集團的資源和品牌。由於集團能為子公司賦能，讓他們提高盈利水平，加上我們的分配制度，令他們分享到更多努力的成果。現在我們有些合夥人，收入已經可以媲美大型廣告公司的CEO了。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》