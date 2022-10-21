保泰人壽聯合創辦人顏耀輝：虛擬保險發展空間大　優化投保體驗提升滲透率

在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中提到，大灣區「將支持深圳建設保險創新發展試驗區，推進深港金融市場互聯互通和深澳特色金融合作，開展科技金融試點，加強金融科技載體建設」，令市場期望未來深圳出台各類針對保險科技企業的優惠措施。而在香港，保險業監管局（保監局）也大力推動保險科技的應用，鼓勵保險業數碼轉型，當中包括在2018年發行虛擬保險牌照，也是金融科技、保險科技發展的里程碑。

根據德勤中國及中銀集團人壽保險有限公司聯合發布的《粵港澳大灣區展望：保險業機遇》白皮書數據指出，大灣區的內地城市較香港客戶更接受數碼渠道選購保險產品，超過45%和42%的內地客戶願意透過保險公司網站和應用程式購買保險，而香港客戶則僅有34%和17%。保泰人壽保險有限公司（Bowtie）是香港首家虛擬保險公司，其聯合創辦人及聯合行政總裁顏耀輝接受香港經濟日報專訪時直言，本地虛擬保險的滲透率非常低，業界仍需要積極發展保險科技，但虛擬保險的推出也令保險業市場出現正面的改變，包括有更多純保障產品和增加了透明度。

▲ 保泰人壽保險有限公司（Bowtie）聯合創辦人及聯合行政總裁顏耀輝

由一份網上醫療保險開始

經濟日報：作為保險市場的新參與者、一間初創公司的經營者，你認為虛擬保險企業如何逐步成長？

顏耀輝：保險行業很長時間沒有改變，業界依賴綫下方式，如面見客戶、透過經紀購買保險。現時有一個新的趨勢，特別是年輕一代，他們會在網上尋找醫療保險計劃作比較。

監管機構作了一個大膽嘗試，批了很多新的牌照，包括8個虛擬銀行牌照、4個虛擬保險牌照。這些新的參與者，各有不同方面的發展，帶動了整個行業的改變。

雖然科技進步得很快，但始終要監管容許才可以運作，所以有很多項目也需要與監管機構保持聯絡，我們就是提供了一個新的渠道，重新用科技由零開始建立一間新的保險公司，令顧客可以用低成本、更方便的途徑購買醫療保險。

經濟日報：保監局在2017年推出「保險科技沙盒」、2018年發行虛擬保險牌照，疫情期間也推動遙距視像投保，鼓勵業界建設共享虛擬銷售平台。你認為香港在推動金融科技或保險科技發展有哪些優勢？

顏耀輝：這些措施的推出令保險行業帶來徹底的改變，推出虛擬保險牌照、「沙盒」等均令大家可以有更多的嘗試，也吸引多了科技從業員也會加入保險行業，從而發現不少痛點和進步空間。監管機構的措施令業界跳出固有思維，有更多新嘗試。

虛擬保險並不是由一張實體表格變成網上表格這麼簡單，實際上整個用戶體驗是有所不同。除了投保過程的方便性，也徹底改變了索償、格價、核保等用戶體驗，令消費者更容易認識和購買保障。

以客戶為中心的角度重新出發

經濟日報：有人說金融科技是利用科技重新包裝整個行業的傳統思維，在你看來，保險科技的發展如何避免「舊酒新瓶」？虛擬保險公司可以帶來哪些創新和顛覆性？

顏耀輝：保險業和銀行業同樣是傳統的行業，嘗試改變一個舊的體系是十分困難。虛擬保險沒有一個固有的模式，我們用新的科技，從零開始建立一間全新的保險公司。虛擬保險公司除了應用新科技之外，更是加入了新意念，不是單純將傳統保險業的條款或用戶體驗等整個模式搬到網上，而是重新設計，以客戶為中心的角度出發。

以醫療保險為例，現在有很多人是在網上搜索醫療保險，我們作為一間虛擬保險公司，首要的是教育大眾，例如：為何你需要保險、有哪些條款需要留意等。第二，是讓消費者容易格價，投保前已經知道相關條款和保費。第三，在綫下投保可能需要先進行身體檢查，但在網上購買，則可以申報身體狀況並進行核保，完成核保後可以獲得精準的報價，從而進行投保。

虛擬保險令傳統的醫療保險投保過程由幾星期、幾日縮短至幾分鐘完成，為消費者帶來方便。科技的應用亦令投保的成本減低，顧客可以用較便宜的價錢得到同樣的保障，符合消費者的心理。

另外，虛擬保險亦貼合了消費者希望自主選擇的取態，無論是旅行、購物，消費者也傾向自己在網上搜集資訊，自己明白了之後再買，這一種模式在保險上同樣適用，更能減低消費者買錯保險、日後投訴的風險。

在成本方面，也因為沒有銷售人員，可以節省佣金。其次，投保、理賠等過程均在網上進行，是一種簡單直接的體驗，而這個網上平台可以同時服務本港700萬人，節省了很多人手。我們由剛開始經營，到現在服務超過6萬位客戶，我們的平台為愈來愈多人服務，也反映了科技令效率愈來愈高，是成本降低的主因。

經濟日報：作為香港保險市場的創新者，你認為虛擬保險公司如何影響傳統保險公司，甚至保險業？

顏耀輝：大家都想為香港人提供保障，其中一個分別是，我們很專注做好純保障。在香港的保險業有很多涉及投資成分的產品，而我們想銷售一些簡單的人壽、醫療、危疾保險，這些產品沒有投資成分，成本很低，令所有職業的人都可以承擔得到。我們希望透過科技、互聯網，接觸得到更多人，令他們用較低成本得到保障。

我們發現多了虛擬保險牌照後，市場上多了純保障，除了虛擬保險公司外，傳統保險公司也開始銷售簡單的醫療、人壽、危疾保險，這個是一個很好的改變。另外，也提升了透明度。我們一開始時覺得香港保險業的透明度很低，連保費這些基本資訊都很難找到。虛擬保險將所有資訊放在互聯網，而消費者在比較時，也會選擇高透明度的產品，促使整個保險業提高了透明度，有助提高消費者信心，令愈來愈多人在網上購買自己的保障。

▲ 保險業監管局行政總監張雲正在香港金融科技周2021發表講話，宣布進一步支持香港和粵港澳大灣區的保險科技發展。

助社會實現普惠保險願景

經濟日報：虛擬保險提供的產品定價具競爭力，有助實現普惠金融，你認為虛擬保險如何走入基層？

顏耀輝：我們正正希望幫助基層，因為我們覺得每個人也需要一份醫療保險。科技可令成本降低，令保費變得人人也可以負擔得到，但我們仍面對着一個難題：教育。要讓更多基層得到保障，就需要令他們明白為甚麼需要保障，可惜的是，很多人認為保險、私家醫院遙不可及。傳統的方式，保險顧問未必能覆蓋到很多人，但科技可以，面向對保險認識不多的基層，我們會在網上平台以文章、短片等形式提供很多資訊性的內容，並嘗試以有趣的方式去呈現相對沉悶的保險內容，令他們明白保險的重要和意義。

我也和一位自由工作者的客戶溝通過，他沒有穩定收入，會擔心自己能否負擔得到，但虛擬保險的產品設計上令他只需要每個月支付百多元，也可以隨時「斷供」，沒有捆綁式收費，令他更容易決定是否需要這個保障。我相信虛擬保險的推出，幫助更多人得到基本的保障。

經濟日報：你認為虛擬保險受哪些因素帶動而開始普及？

顏耀輝：在疫情下，大眾更關注醫療議題，很多人在網上搜尋醫療的相關資訊和保障，以我們的網站瀏覽數據為例，較疫情前有10倍的增長。當大家居家抗疫時，綫上幾乎成為唯一的渠道去購買保障產品。在第五波疫情時，我們每月也有超過一千張自願醫保保單，增長率大大提升。消費者除了覺得方便、價錢優惠外，更重要的是可以安在家中，安穩、安全地投保。

疫情同時帶來的一個正面影響是，令大眾關注醫療保險。未必很多人想輪候公立醫院，希望透過醫療保險，為自己提供多一個選擇，到私家醫院就診，減低公共醫療負荷。

經濟日報：年輕世代對資訊科技接受程度較高，他們是否虛擬保險的主要消費者？

顏耀輝：我們的平均客戶年齡約30多歲，也有超過三分一的客戶年齡低於30歲，他們習慣使用智能手機和互聯網，偏好自主的消費習慣。他們會做很多比較，有些客戶分享，會比較3至6個品牌才購買，除了產品資訊外，也會考慮公司的背景、理念等。與傳統透過保險經紀銷售模式很不同，這一批的消費者不一定會相信一個人的話，會有自己的想法。

很多客戶都是在組織新的家庭、有小孩之後開始買保險，這也是一般人開始購買保險的時間。我們也發現，受保人的年齡層也愈來愈闊，有以家庭為單位的趨勢，由16天到70歲也有。因為我們的客戶在選購和使用完之後，也會關心身邊的家人，為他們提供保障。不單為另一半和子女選購，也會幫自己的父母購買，因為上一代未必重視醫療保障。除了自願醫保外，他們還會購買人壽、危疾產品，因為他們已經與平台建立了一個信心。

經濟日報：內地保險業善用應用程式、網上渠道銷售保險，也推出多種創新的保險產品，你認為香港保險業能否參考內地的經驗？

顏耀輝：網上保險並不是非常新的科技，香港需要追趕。在美國已經有公司上市，在內地、日本也有很多成功的例子．所以香港需要加快科技的轉型。其次是整個消費習慣也要改變，大家習慣在綫下購買保險，但也有不少調查發現，大眾對網上保險有一定需求。當你有一個有途徑，就會有更多人轉到網上購買，所以我們確實要加快投入於整個體驗、產品和人才等方面的發展。

網上保險的發展空間很大，在香港，人壽和醫療保險方面，上網購買的滲透率只有數個百分比，但很多調查也發現年輕一代有60%的人會認為上網購買更方便和便宜。網上保險的滲透率由數個百分比增加到一半是一個很大的距離，這不單是科技的問題，也是建基於大眾消費習慣改變、監管能否令我們有新的嘗試。我們希望未來的日子這件事會發展得愈來愈快，未來的滲透率不只是數個百分比，假以時日可以變成3成、5成。

統籌：張志慧、朱震、劉麗麗

撰文：劉麗麗、實習生 吳紫茵

視頻：馬錦輝、黃耀文、吳俊彪

攝影：黃建輝、本報資料圖片庫