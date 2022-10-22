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東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass可提早預約開飯

副刊版 2022/10/22

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到日本旅行，少不了要到樂園玩，東京迪士尼樂園及迪士尼海洋更是百去不厭。但要提提大家，兩個樂園其實早在2020年起已取消Fast Pass，取以代之是Standby Pass及Disney

...

欄名 : 旅事通

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