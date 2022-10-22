東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass可提早預約開飯 副刊版 2022/10/22 分享： 分享： 到日本旅行，少不了要到樂園玩，東京迪士尼樂園及迪士尼海洋更是百去不厭。但要提提大家，兩個樂園其實早在2020年起已取消Fast Pass，取以代之是Standby Pass及Disney ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本波斯菊盛開旺季 福岡4個賞花勝地 2022/10/19 日本波斯菊盛開旺季 福岡4個賞花勝地 嘉道理農場蝴蝶風鈴裝置展 本地藝術家創作環保風鈴 2022/09/24 嘉道理農場蝴蝶風鈴裝置展 本地藝術家創作環保風鈴 奧海城舉行泰國節2022 大送泰國酒店機票、旅遊禮券及Staycation套票 2022/09/03 奧海城舉行泰國節2022 大送泰國酒店機票、旅遊禮券及Staycation套票 國際旅遊展一連三天會展舉行 有獎活動贏機票住宿 2022/08/20 國際旅遊展一連三天會展舉行 有獎活動贏機票住宿 AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 2022/06/14 AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 日本 餐廳 東京 門票 迪士尼樂園 Disney 萬聖節 日圓