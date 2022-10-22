施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10% 置業家居 2022/10/22 分享： 分享： 特首李家超於周三（19日）公布任內首份施政報告，地產業界期望的「減辣」雖未至完全落空，惟似乎仍「不似預期」，樓市氣氛持續疲弱，業界對樓價下調的幅度預期亦未有因施政報告而改變。 在施政報告公布後，不少大行 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局 2022/10/15 樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局 樓市疲弱 低價蝕讓潮蔓延至鐵路盤 2022/10/08 樓市疲弱 低價蝕讓潮蔓延至鐵路盤 樓價持續回落 藍籌屋苑呎價兩個月跌逾一成 2022/10/01 樓價持續回落 藍籌屋苑呎價兩個月跌逾一成 本港加息周期正式啟動 料全年樓價累跌10% 2022/09/24 本港加息周期正式啟動 料全年樓價累跌10% 利淡消息湧現 「買樓即賺」神話逐漸破滅 2022/09/17 利淡消息湧現 「買樓即賺」神話逐漸破滅 施政報告 財政司