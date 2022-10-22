施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10%

特首李家超於周三（19日）公布任內首份施政報告，地產業界期望的「減辣」雖未至完全落空，惟似乎仍「不似預期」，樓市氣氛持續疲弱，業界對樓價下調的幅度預期亦未有因施政報告而改變。

在施政報告公布後，不少大行

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