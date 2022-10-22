銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨

拍賣會向來吸引不少準業主「撈筍盤」，本港4間主要拍賣行，於未來兩周，約有90項物業可供拍賣，當中涉及17個銀主盤，類型亦各適其適，包括豪宅、全幢村屋，甚至寫字樓，部分單位開價相較市價低約10%至30%

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