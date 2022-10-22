  • 24°C
香港時間 : 20221022日 (週六) 02:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀主筍盤推介】九龍站君臨天下 高層海景

置業家居 2022/10/22

分享：

分享：

單位：1座56樓D室

實用面積：804平方呎（間隔：3房套及儲物室連廁）

開價：$2,130萬（呎價：$26,493）

單位提供：環亞（91900243/92225212）

作者：李偉航、唐健恒

責任編輯：阮詠

...

欄名 : 封面故事

相關文章

樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？
今日
樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？
銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨
今日
銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨
【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便
今日
【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便
【銀主筍盤推介】元朗屏山村屋 呎價四千餘
今日
【銀主筍盤推介】元朗屏山村屋 呎價四千餘

你可能感興趣

樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？
今日 01:00
樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？
銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨
今日 01:00
銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨
【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便
今日 01:00
【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便

最新專欄文章 更多

樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？
今日
樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？
【銀主筍盤推介】元朗屏山村屋 呎價四千餘
今日
【銀主筍盤推介】元朗屏山村屋 呎價四千餘
【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便
今日
【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便
銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨
今日
銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨
短期定存收息 等待市況明朗
2022/10/17
短期定存收息 等待市況明朗
君臨天下

上一篇文章

銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨

下一篇文章

【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？