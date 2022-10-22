【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便 置業家居 2022/10/22 分享： 分享： 單位：5樓F室 實用面積：351平方呎（間隔：2房） 開價：$408萬（呎價：$11,624） 單位提供：環亞（67546753/ 91237786） 作者：李偉航、唐健恒 責任編輯：阮詠儀 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？ 今日 樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？ 銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨 今日 銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨 【銀主筍盤推介】九龍站君臨天下 高層海景 今日 【銀主筍盤推介】九龍站君臨天下 高層海景 【銀主筍盤推介】元朗屏山村屋 呎價四千餘 今日 【銀主筍盤推介】元朗屏山村屋 呎價四千餘 你可能感興趣 樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？ 今日 01:00 樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？ 銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨 今日 01:00 銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨 【銀主筍盤推介】九龍站君臨天下 高層海景 今日 01:00 【銀主筍盤推介】九龍站君臨天下 高層海景 最新專欄文章 更多 樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？ 今日 樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？ 【銀主筍盤推介】元朗屏山村屋 呎價四千餘 今日 【銀主筍盤推介】元朗屏山村屋 呎價四千餘 【銀主筍盤推介】九龍站君臨天下 高層海景 今日 【銀主筍盤推介】九龍站君臨天下 高層海景 銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨 今日 銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨 短期定存收息 等待市況明朗 2022/10/17 短期定存收息 等待市況明朗 美漢大廈