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樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？

置業家居 2022/10/22

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受息口趨升及疫情持續夾擊，樓價由年初至今已累跌約7%，在本港經濟環境未見改善、與內地尚未通關，難以注入新動力下，市場低氣壓持續，業主供斷情況頻現，據代理行統計，目前共有逾200個銀主盤，為2009年

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欄名 : 封面故事

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