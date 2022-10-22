樓市下行 銀主盤創新高 減價成交屢現 執筍盤時機？ 置業家居 2022/10/22 分享： 分享： 受息口趨升及疫情持續夾擊，樓價由年初至今已累跌約7%，在本港經濟環境未見改善、與內地尚未通關，難以注入新動力下，市場低氣壓持續，業主供斷情況頻現，據代理行統計，目前共有逾200個銀主盤，為2009年 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨 今日 銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨 【銀主筍盤推介】九龍站君臨天下 高層海景 今日 【銀主筍盤推介】九龍站君臨天下 高層海景 【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便 今日 【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便 【銀主筍盤推介】元朗屏山村屋 呎價四千餘 今日 【銀主筍盤推介】元朗屏山村屋 呎價四千餘 你可能感興趣 銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨 今日 01:00 銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨 【銀主筍盤推介】九龍站君臨天下 高層海景 今日 01:00 【銀主筍盤推介】九龍站君臨天下 高層海景 【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便 今日 01:00 【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便 最新專欄文章 更多 【銀主筍盤推介】元朗屏山村屋 呎價四千餘 今日 【銀主筍盤推介】元朗屏山村屋 呎價四千餘 【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便 今日 【銀主筍盤推介】銅鑼灣美漢大廈 起居方便 【銀主筍盤推介】九龍站君臨天下 高層海景 今日 【銀主筍盤推介】九龍站君臨天下 高層海景 銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨 今日 銀主盤開價低於估價 拍賣場上撈筍貨 短期定存收息 等待市況明朗 2022/10/17 短期定存收息 等待市況明朗 中原地產 銀主盤 放盤 豪宅 年金 銀行 樓價 拍賣