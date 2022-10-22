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元朗PARK YOHO Bologna首推50伙 折實入場費$391萬起

置業家居 2022/10/22

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焦點盤接連出擊，由新地發展的元朗PARK YOHO Bologna，於《施政報告》公布前一日（18日）推出首張價單，涉及50伙，折實價$390.89萬起，將由明日（23日）起收票，視乎收票情況再作推售

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欄名 : 新盤速遞

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