元朗PARK YOHO Bologna首推50伙 折實入場費$391萬起 置業家居 2022/10/22 分享： 分享： 焦點盤接連出擊，由新地發展的元朗PARK YOHO Bologna，於《施政報告》公布前一日（18日）推出首張價單，涉及50伙，折實價$390.89萬起，將由明日（23日）起收票，視乎收票情況再作推售 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙 折實最平$276.3萬起 今日 粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙 折實最平$276.3萬起 PARK YOHO Bologna錦田翠綠景 2022/10/15 PARK YOHO Bologna錦田翠綠景 PARK YOHO Bologna優雅奢華風 2022/10/15 PARK YOHO Bologna優雅奢華風 PARK YOHO Bologna料下周初開價 首批涉50伙 最細257呎起 2022/10/15 PARK YOHO Bologna料下周初開價 首批涉50伙 最細257呎起 東九龍KOKO HILLS累售232伙 今日開放現樓示位參觀 2022/10/08 東九龍KOKO HILLS累售232伙 今日開放現樓示位參觀 一手市場 PARK YOHO Bologna ONE INNOVALE－Cabanna 銷售安排 施政報告