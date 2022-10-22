元朗PARK YOHO Bologna首推50伙 折實入場費$391萬起

焦點盤接連出擊，由新地發展的元朗PARK YOHO Bologna，於《施政報告》公布前一日（18日）推出首張價單，涉及50伙，折實價$390.89萬起，將由明日（23日）起收票，視乎收票情況再作推售

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入