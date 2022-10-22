粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙 折實最平$276.3萬起 置業家居 2022/10/22 分享： 分享： 新一份《施政報告》發表後，發展商亦加快推盤步伐。恒地發展的ONE INNOVALE第3期亦加入戰團，該盤於本周三（19日）《施政報告》發表當天，突擊上載樓書，並於本周四（20日）命名為「ONE ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 元朗PARK YOHO Bologna首推50伙 折實入場費$391萬起 今日 元朗PARK YOHO Bologna首推50伙 折實入場費$391萬起 PARK YOHO Bologna錦田翠綠景 2022/10/15 PARK YOHO Bologna錦田翠綠景 PARK YOHO Bologna優雅奢華風 2022/10/15 PARK YOHO Bologna優雅奢華風 PARK YOHO Bologna料下周初開價 首批涉50伙 最細257呎起 2022/10/15 PARK YOHO Bologna料下周初開價 首批涉50伙 最細257呎起 東九龍KOKO HILLS累售232伙 今日開放現樓示位參觀 2022/10/08 東九龍KOKO HILLS累售232伙 今日開放現樓示位參觀 施政報告 一手市場