初創公司HUSTL專搞藝人管理 憑綫上雜誌打響名堂

初創公司HUSTL業務涵蓋三大範疇，包括綫上雜誌平台、音樂及藝人管理。HUSTL創辦人Vanessa表示，HUSTL成立於2022年1月25日，斥資七位數，疫下業務數碼化，增設自家綫上潮流雜誌平台，希

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