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CCL按周降0.89% 報168.49點 創逾4年半新低

置業家居 2022/10/22

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中原城市領先指數（CCL）本周報168.49點（根據10月10日至10月16日簽訂的正式買賣合約，9月26日至10月2日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌約0.89%，創逾4年半新低，重返2018年2月

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