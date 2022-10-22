銀主盤增 對樓市有甚麼影響？

樓價調整，市場估計銀主盤數目可能回升，究竟甚麼是「銀主盤」？銀主盤增加，對樓市又有甚麼影響？

所謂銀主盤，一般是指按揭借款人借入按揭後違約，結果銀行收回抵押物業，出售抵債。如果經濟環境持續低迷、按息上升，眾多自住小業主無力償還按揭貸款，便可能觸發更多銀行收樓出售抵債，相對於一般業主的放盤，由銀行放售的，便是「銀主盤」。

購買銀主盤 亦可預約睇樓

現時市場估計銀主盤存未來一段時間可能增加，規模也遠較2003年數以千計的銀主盤為低。部分原因在於，近十多年的多種印花稅令住宅樓市變成用家主導。而按揭壓力測試，又大致上保障了按揭借款人有一定的償付能力。除非經濟環境全面惡化，否則自住的小業主較低機會斷供。此亦是市場雖然估計樓價可能仍有一定下調空間，但對銀主盤規模的估計卻不算太大的主要原因。

銀行收回按揭物業抵債，多數會委託拍賣行安排拍賣或一般物業代理放盤；如屬前者，拍賣行會在網站列明拍賣會的時間、拍賣的物業清單，準買家看到合適的單位，可聯絡拍賣行預先睇樓，並在拍賣會上以公開競價方式競購，價高者穿得。如果是經一般代理放盤，一般會以招標方式進行，準買家可預約代理安排睇樓及以暗標方式入標。

銀主盤低價成交 或進一步推低樓價

銀主盤多多少少都會被市場標籤，成交價可能較一般較同類型二手成交為低，銀主盤被標籤的理由很多，玄學上的原因是單位成為銀主盤，風水地運欠佳；實際上的理由是銀行收樓拍賣手續需時，銀主盤可能丟空一段時間，保養可能較一般二手單位為差；而原業主往往有其他債務，如以有關物業作登記地址，承接物業的新買家可能受追債滋擾等。在二手成交量偏低的情況下，少量低價成交的銀主盤，可能會進一步推低樓價。

在按揭方面，如果物業業權沒有其他瑕疵，原則上銀主盤不會影響買家申請按揭，買家亦不一定要向放盤的銀行申請樓按。但銀主盤的成交期往往由銀行決定，成交期通常為45天，時間上應該也足以申請按揭。

▲ 銀行收回按揭物業可委託拍賣行安排拍賣，拍賣行會在網站列明拍賣會的時間、拍賣的物業清單，準買家看到合適的單位可聯絡拍賣行預先睇樓。