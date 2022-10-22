新加坡Wallich Residence鐵路上蓋現樓 $1,951萬入場 置業家居 2022/10/22 分享： 分享： 新加坡邊境重開後，吸引不少外籍專業人士前赴工作，帶旺當地豪宅交投及租賃。該國最新有現樓豪宅Wallich Residence在港推售，優勢是配套完善，亦坐落地鐵站上蓋，方便往返核心商業區，當中915平 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Chelsea Riverview戶戶連露台 外望泰晤士河及市景 2022/10/15 倫敦Chelsea Riverview戶戶連露台 外望泰晤士河及市景 英國屈福特The Eight Gardens環境綠化 開放式售$249萬起 2022/10/08 英國屈福特The Eight Gardens環境綠化 開放式售$249萬起 澳洲Ocean戶戶望海景 享悠閒度假生活 2022/10/01 澳洲Ocean戶戶望海景 享悠閒度假生活 新加坡Haus on Handy坐落傳統豪宅地段 料吸專業人士進駐 2022/09/24 新加坡Haus on Handy坐落傳統豪宅地段 料吸專業人士進駐 倫敦The Leslie, Riverscape戶戶備特大窗戶 盡賞泰晤士河景 2022/09/17 倫敦The Leslie, Riverscape戶戶備特大窗戶 盡賞泰晤士河景 新加坡 海外物業 新加坡元 中原地產 豪宅