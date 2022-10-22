新加坡Wallich Residence鐵路上蓋現樓 $1,951萬入場

新加坡邊境重開後，吸引不少外籍專業人士前赴工作，帶旺當地豪宅交投及租賃。該國最新有現樓豪宅Wallich Residence在港推售，優勢是配套完善，亦坐落地鐵站上蓋，方便往返核心商業區，當中915平

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