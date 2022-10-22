「Miele Longevity House」展覽重點推介 置業家居 2022/10/22 分享： 分享： Miele對可持續發展的承諾，完美呈現於25周年主題展覽。當中，由香港升級再造產品設計師張瑋晉（Kevin）創作的大型裝置藝術，取材自Miele 2個標誌性的蜂巢式滾筒。他為舊組件賦予新生命之餘，更鼓 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 今日 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 今日 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 今日 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 今日 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 你可能感興趣 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 今日 01:00 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 今日 01:00 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 今日 01:00 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 最新專欄文章 更多 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 今日 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 今日 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 今日 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 今日 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 倫敦設計節20周年 傳承創意力量 2022/10/08 倫敦設計節20周年 傳承創意力量 Miele 展覽 可持續發展 家居