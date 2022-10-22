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「Miele Longevity House」展覽重點推介

置業家居 2022/10/22

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Miele對可持續發展的承諾，完美呈現於25周年主題展覽。當中，由香港升級再造產品設計師張瑋晉（Kevin）創作的大型裝置藝術，取材自Miele 2個標誌性的蜂巢式滾筒。他為舊組件賦予新生命之餘，更鼓

...

欄名 : 家居頭條

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