Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品

日本人氣家居品牌Francfranc今年踏入30周年慶，全新元朗形點一期分店現已開幕。新店逾4,000呎，設有傢俬及地氈區，提供更多大型家具選擇。特設巨型抱枕貨架牆，展示大量秋冬色彩選擇。除此之外，更

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