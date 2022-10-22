Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 置業家居 2022/10/22 分享： 分享： 日本人氣家居品牌Francfranc今年踏入30周年慶，全新元朗形點一期分店現已開幕。新店逾4,000呎，設有傢俬及地氈區，提供更多大型家具選擇。特設巨型抱枕貨架牆，展示大量秋冬色彩選擇。除此之外，更 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 今日 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 「Miele Longevity House」展覽重點推介 今日 「Miele Longevity House」展覽重點推介 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 今日 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 今日 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 你可能感興趣 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 今日 01:00 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 「Miele Longevity House」展覽重點推介 今日 01:00 「Miele Longevity House」展覽重點推介 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 今日 01:00 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 最新專欄文章 更多 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 今日 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 今日 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 今日 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 「Miele Longevity House」展覽重點推介 今日 「Miele Longevity House」展覽重點推介 倫敦設計節20周年 傳承創意力量 2022/10/08 倫敦設計節20周年 傳承創意力量 Francfranc 家品 IKEA