IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作

為了呼籲海洋保育的重要性，IKEA推出全新BLÅVINGAD海洋系列，採用廢棄海洋塑膠材料製作抱枕、毛公仔、背囊和畫捲等家飾品，不僅為生活增加樂趣，也鼓勵大家支持可持續發展的產品！

系列毛公仔由100%

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