IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 置業家居 2022/10/22 分享： 分享： 為了呼籲海洋保育的重要性，IKEA推出全新BLÅVINGAD海洋系列，採用廢棄海洋塑膠材料製作抱枕、毛公仔、背囊和畫捲等家飾品，不僅為生活增加樂趣，也鼓勵大家支持可持續發展的產品！ 系列毛公仔由100% ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 今日 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 「Miele Longevity House」展覽重點推介 今日 「Miele Longevity House」展覽重點推介 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 今日 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 今日 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 你可能感興趣 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 今日 01:00 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 「Miele Longevity House」展覽重點推介 今日 01:00 「Miele Longevity House」展覽重點推介 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 今日 01:00 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 最新專欄文章 更多 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 今日 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 今日 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 今日 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 「Miele Longevity House」展覽重點推介 今日 「Miele Longevity House」展覽重點推介 倫敦設計節20周年 傳承創意力量 2022/10/08 倫敦設計節20周年 傳承創意力量 Francfranc 家品 IKEA 可持續發展