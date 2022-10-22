Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 置業家居 2022/10/22 分享： 分享： 全球暖化與極端天氣，與二氧化碳排放息息相關。2021年已達致碳中和（Carbon neutrality）的德國百年家電品牌Miele，為慶祝品牌登陸香港25周年，特別在ELEMENTS圓方舉行「 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 「Miele Longevity House」展覽重點推介 今日 「Miele Longevity House」展覽重點推介 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 今日 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 今日 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 今日 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 你可能感興趣 「Miele Longevity House」展覽重點推介 今日 01:00 「Miele Longevity House」展覽重點推介 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 今日 01:00 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 今日 01:00 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 最新專欄文章 更多 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 今日 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 今日 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 今日 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 「Miele Longevity House」展覽重點推介 今日 「Miele Longevity House」展覽重點推介 倫敦設計節20周年 傳承創意力量 2022/10/08 倫敦設計節20周年 傳承創意力量 Miele 展覽 可持續發展 家居 極端天氣 天氣