疫情下，電競椅大受歡迎。不論你是專業遊戲玩家，還是在家工作，可能也想擁有人生第一張電競椅！究竟電競椅與電腦椅有何分別？電競椅有何功能？2D、3D與4D扶手有何分別？本刊特別與Fortress豐澤合作，

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