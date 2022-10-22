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電競椅選購攻略

置業家居 2022/10/22

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疫情下，電競椅大受歡迎。不論你是專業遊戲玩家，還是在家工作，可能也想擁有人生第一張電競椅！究竟電競椅與電腦椅有何分別？電競椅有何功能？2D、3D與4D扶手有何分別？本刊特別與Fortress豐澤合作，

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欄名 : 家居新知

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