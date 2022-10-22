落實愛國者治港 為市民謀福祉

中共二十大上周開幕，中共中央總書記習近平發表重要講話，講述過去5年共產黨的工作和成績，除了闡明當前國內外發展形勢，提出新時代、新政情的使命任務，亦提供了新思路、新戰略和新舉措。

對港澳部分方面，習近平提到，必須全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，堅持和完善一國兩制制度體系，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」原則，以及落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，保持港澳資本主義制度和生活方式長期不變，以及促進港澳長期繁榮穩定。

以民為本執政為民 根本要求

至於在民生及經濟方面，習近平提到，我們除了要改善民生，亦要破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，既要發揮自身的優勢和特點，亦要鞏固及提升港澳在國際金融、貿易、航運航空、創新科技、文化旅遊等領域的地位，深化與各地的緊密合作，協助推進粵港澳大灣區建設，做到更好融入國家發展大局，締造中華民族偉大復興的康莊大道。

中央治國理政的核心理念，是「江山就是人民，人民就是江山」。以民為本、執政為民，就是從政者最根本的要求，中央必定繼續為堅持在國家發展中繼續保障和改善民生、為實現人民對美好生活的嚮往不斷努力。

自十八大以來，國家取得的卓越成就有目共睹，在經濟民生方面，全國近一億農村貧困人口實現脫貧，國內生產總值從54萬億元人民幣翻倍增長到114萬億元人民幣，經濟總量佔世界經濟比重達18.5%，穩佔世界第二位，並連續5年保持世界貿易第一大國的地位，貨物貿易總額高達6.08萬億美元，較10年前增長56%；在農業方面，我國糧食產量連續7年穩定在1.3萬億斤以上，農作物源自給率超過95%；此外，市民基本養老保險覆蓋10.4億人，基本醫療保險參與率亦有95%，令大部分同胞皆有基本醫療及養老保障。

港覓機會 恢復經濟增長動力

中國地大物博，完善交通樞紐亦是物流運輸的重要策略建設，現時全國鐵路營業里程已達到15萬公里，高鐵亦佔其中4萬公里，高鐵鐵路網已能通達93%的50萬人口以上城市，加速人流和物流交往，以及減低經濟成本，對未來中國整體經濟發展及國力提升甚有幫助。另外，近年國家對各項社會研發的經費支出，亦增加至2.8萬億元人民幣，穩居世界第二，研發人員總量更居世界首位，在各項科研如航天科技、軍事科技、電信、人工智能及數碼經濟等領域，有長足發展，吸引各地專才及海歸回流，中國在很多領域上本身已擁有世界級的人才庫，對未來科技及經濟發展有着深遠影響。

反觀香港，雖然背靠國家，但近年黑暴事件及疫情接踵而至，令光芒稍為遜色，香港有需要在龐大的機會面前，尋找恢復經濟增長動力、減低社會內耗的道路，才不至於辜負國家對香港的支持和期望。

逐步開放通關 行業走出陰霾

行政長官李家超日前發表施政報告，重點放在房屋問題、人才招攬及後疫情經濟復甦上，亦有重要篇章關顧低收入人士、青年和港人愛國教育及歸屬感等問題，可謂一份涵蓋面廣、有前瞻性及務實的未來5年施政理念計劃書，確實為很多港人提供更清晰的路綫圖。

近日本港疫情逐漸緩和，特區政府已逐步放寬限聚令和社交距離等措施，但在通關復常方面，除了近月抵港檢疫放寬至「0＋3」，似乎當局未有進一步放寬入境限制。隨着二十大召開，相信國家仍會大致採取現有抗疫策略，防疫上香港恐怕在短中期與國家會愈走愈遠，特區政府必須踏實逐步理順疫情下開放通關的安排，才能令各行各業經濟逐步走出陰霾，真正做到為市民謀福祉。（文章只代表個人立場）

▲ 中共二十大上周開幕，中共中央總書記習近平發表重要講話，講述過去5年共產黨的工作和成績。（新華社資料圖片）