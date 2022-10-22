宜研無條件0＋0 加快全面復常

「21、14、7、3＋4、0＋3」，這個看似是數學推理的題目，但相信大多數香港人都明白這串數字的含義，是疫情不同期間抵港的檢疫日數。

不少人談論香港的入境檢疫措施何時可放寬至「0＋0」，可惜剛公布的施政報告卻沒有提及。當然，我們還要看「0＋0」是甚麼意思：在大多數人看來，這意味着毋須檢疫隔離、可以立即去餐廳堂食，但來港仍要進行檢測以篩查陽性個案，確診者會轉為紅碼、也不能外出到辦公室、餐廳和酒吧，因此「＋0」的這部分是否包括醫學監測，還有討論空間。

免隔離 毋須醫學監測檢測

雖然我很欣賞現屆政府相對迅速地實施抵港人士毋須接受酒店檢疫的措施，但我認為在現階段的疫情，我們需要轉向全面且無條件的「0」措施，我所指的是：毋須隔離、沒有醫學監測、更重要是毋須進行檢測。

即使是推行「0＋0」措施，相信都只能吸引香港人外遊，以及在香港有親友的人士到訪，卻不會吸引大多數外地遊客、商人或公幹人士來港，因為若他們在港檢測時呈陽性，就不能外出；再者，人們可能擔心會被安排到政府的檢疫中心如竹篙灣進行隔離。

就如許多媒體報道，我們的防疫措施導致一些原先以香港為亞太區總部的企業和人才外流。地區總部的人員需要經常出差，隨着其他國家和地方已開放入境，並取消檢疫措施，許多公司已把員工遷往其他地方，有些是暫時性，有的則是永久。香港投資基金公會早前一項調查顯示，約三分一受訪的基金公司已把部分或全部區域或全球職位從香港轉移至海外其他地區。

的確，在疫情大流行初期，病毒的毒性較強、還未有疫苗可供接種、也沒有抗病毒藥物，當時是有必要採取嚴格的防疫措施；但現時專家們都認為新冠病毒已轉變，已接種疫苗的人士就算染疫，大多只出現輕微症狀，而香港有很高的疫苗接種率，超過92%人士已接種兩劑疫苗。

政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅早前表示，我們有條件走出大流行，新冠肺炎變成地區性的風土病。我認為只要數據表明，我們的公共衞生系統有能力處理嚴重感染個案，也許是時候進入「新常態」；若仍然堅持檢測及清零等目標，我擔心這會對我們社會造成更多、且是永久性的損害。

盡管我們逐步放寬檢疫措施，但這相對慢的放寬速度，就令我們輸蝕不少。我們的主要競爭對手新加坡，在去年9月、10月時已開始對某些國家已完成接種疫苗的入境旅客豁免隔離檢疫，比我們早了整整一年。

新冠健康責任 倡轉回個人

據全球金融中心指數，新加坡在全球金融中心排名已超越香港，升至第三位，僅次於紐約和倫敦；我們在舉辦會議及體育賽事方面，也輸給其他地方，原定明年在香港舉行的世界龍舟錦標賽將改在泰國舉行。國泰航空的管理層在接受訪問時表示，預計航空運力要到2024年底或2025年初，才回復到疫情前水平。但我深信，只要我們現在能果斷及快速調整措施，我們可以收復失地。

無論如何，我們需要尋找方法以恢復常態，特別是大多數國家已完全對外開放下，我們難以持續地進行檢測和隔離檢疫。據旅行網站Travel Off Path數字，截至本月4日，全球有111個國家和地區已取消對入境人士的檢疫限制，包括入境或抵達都毋須檢測、毋須隔離、不因新冠疫情而禁止某個國家公民入境、毋須提供疫苗接種證明。

也許，是時候把新冠相關的健康責任轉回個人身上。讓我們回復到疫情前的狀況，生病時人們會向公司或學校請病假、自行戴上口罩、停止社交活動，社會其他人士不必為此付出代價；我們可以挽救經濟、減少因抗疫而產生的垃圾、顧及市民生計、維護市民身心健康。

▲ 我們需要尋找方法以恢復常態，是時候把新冠相關的健康責任轉回個人身上。（資料圖片）