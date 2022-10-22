德國臨能源危機 緣何仍堅持廢核？ 國際版 2022/10/22 分享： 分享： 德國原定今年停用核能，但據報政府將正式要求制定法律框架，允許國內3座核電廠可合法運作至明年4月中旬。雖然財政部長林德納一直呼籲延遲停運避免停電，卻被經濟兼能源部長哈貝克反對，後者所屬的綠黨大力反對核能 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 德國反核運動影響深遠 為何危機關頭仍拒核能？ 2022/10/21 德國反核運動影響深遠 為何危機關頭仍拒核能？ 大熱預言書 推測2023全球多災難 2022/10/15 大熱預言書 推測2023全球多災難 全球未來福禍難料 預言明年爆第三次世界大戰 2022/10/14 全球未來福禍難料 預言明年爆第三次世界大戰 拆解頓巴斯獨特文化 淪俄烏主戰場？ 2022/10/08 拆解頓巴斯獨特文化 淪俄烏主戰場？ 頓巴斯淪為俄烏主要角力場 進退維谷有何前因？ 2022/10/07 頓巴斯淪為俄烏主要角力場 進退維谷有何前因？ 德國 能源危機 核能 日本 基建 煤 能源供應 地震 綠黨