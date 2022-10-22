德國臨能源危機 緣何仍堅持廢核？

德國原定今年停用核能，但據報政府將正式要求制定法律框架，允許國內3座核電廠可合法運作至明年4月中旬。雖然財政部長林德納一直呼籲延遲停運避免停電，卻被經濟兼能源部長哈貝克反對，後者所屬的綠黨大力反對核能

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