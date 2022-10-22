陳茂波今赴中東 展示港金融實力 政治版 2022/10/22 分享： 分享： 施政報告講明要說好香港故事，特首李家超稱，他和主要官員將親身率團出訪海外，坐言起行。其實4日內，就有3位主要官員外訪，財政司司長陳茂波今將啟程往中東，展示本港金融實力。 4日3官員外訪唱好香港 早在施政報 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 施政報告獲好評 李家超：齊心就事成 2022/10/21 施政報告獲好評 李家超：齊心就事成 李家超打紅呔 萬綠叢中一點紅 2022/10/20 李家超打紅呔 萬綠叢中一點紅 12月18日立會選委補選 各陣營搶攻 2022/10/19 12月18日立會選委補選 各陣營搶攻 未有代表任人大 中資機構擬「落場」 2022/10/18 未有代表任人大 中資機構擬「落場」 施政報告料制定 10年文藝設施藍圖 2022/10/17 施政報告料制定 10年文藝設施藍圖 政治 施政報告 李家超 財政司 陳茂波 財經事務及庫務局 許正宇 警務處 蕭澤頤 經民聯