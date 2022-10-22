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陳茂波今赴中東 展示港金融實力

政治版 2022/10/22

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施政報告講明要說好香港故事，特首李家超稱，他和主要官員將親身率團出訪海外，坐言起行。其實4日內，就有3位主要官員外訪，財政司司長陳茂波今將啟程往中東，展示本港金融實力。

4日3官員外訪唱好香港

早在施政報

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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