資助大學研發團隊 研遴選細節

施政報告提出要壯大本港創科人才庫，並推出「產學研1+計劃」。創新科技及工業局局長孫東說，仍在研究如何選出獲資助的團隊，暫定考慮數方面因素。另外，當局正探討內地數據向港流通的安排，部分優先考慮數據流通領

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