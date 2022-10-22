資助大學研發團隊 研遴選細節 港聞版 2022/10/22 分享： 分享： 施政報告提出要壯大本港創科人才庫，並推出「產學研1+計劃」。創新科技及工業局局長孫東說，仍在研究如何選出獲資助的團隊，暫定考慮數方面因素。另外，當局正探討內地數據向港流通的安排，部分優先考慮數據流通領 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 今日 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 今日 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 今日 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 挺更新公僕守則 華員會籲設懲處機制 今日 挺更新公僕守則 華員會籲設懲處機制 你可能感興趣 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 今日 01:00 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 今日 01:00 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 今日 01:00 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 大學 施政報告 智慧城市 科研 孫東 商務及經濟發展局 發展局