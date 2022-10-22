護理員明年寬輸入 所有院舍適用 港聞版 2022/10/22 分享： 分享： 本港院舍鬧人手荒，勞工及福利局局長孫玉菡昨簡介施政報告措施時提到，明年將推出特別計劃，適度放寬輸入外勞，並會放寬輸入比例，以及精簡審批程序。 孫玉菡指今年3至5月推出的有限度放寬輸入護理員措施，批出約 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 今日 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 資助大學研發團隊 研遴選細節 今日 資助大學研發團隊 研遴選細節 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 今日 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 挺更新公僕守則 華員會籲設懲處機制 今日 挺更新公僕守則 華員會籲設懲處機制 你可能感興趣 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 今日 01:00 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 資助大學研發團隊 研遴選細節 今日 01:00 資助大學研發團隊 研遴選細節 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 今日 01:00 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 施政報告 院舍 勞工及福利局 孫玉菡