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護理員明年寬輸入 所有院舍適用

港聞版 2022/10/22

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本港院舍鬧人手荒，勞工及福利局局長孫玉菡昨簡介施政報告措施時提到，明年將推出特別計劃，適度放寬輸入外勞，並會放寬輸入比例，以及精簡審批程序。

孫玉菡指今年3至5月推出的有限度放寬輸入護理員措施，批出約

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