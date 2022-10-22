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單車節12月復辦 七欖入場可飲食

港聞版 2022/10/22

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隨防疫措施放寬，體壇再次傳來好消息。「新鴻基地產香港單車節」闊別3年回歸，落實於今年12月舉行，再次以「三隧三橋」為活動路綫；另外，七人欖球賽獲政府批准，入場人士可在看台座位上進食及飲用包括酒精在內的

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