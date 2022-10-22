單車節12月復辦 七欖入場可飲食 港聞版 2022/10/22 分享： 分享： 隨防疫措施放寬，體壇再次傳來好消息。「新鴻基地產香港單車節」闊別3年回歸，落實於今年12月舉行，再次以「三隧三橋」為活動路綫；另外，七人欖球賽獲政府批准，入場人士可在看台座位上進食及飲用包括酒精在內的 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 今日 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 資助大學研發團隊 研遴選細節 今日 資助大學研發團隊 研遴選細節 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 今日 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 挺更新公僕守則 華員會籲設懲處機制 今日 挺更新公僕守則 華員會籲設懲處機制 你可能感興趣 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 今日 01:00 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 資助大學研發團隊 研遴選細節 今日 01:00 資助大學研發團隊 研遴選細節 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 今日 01:00 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 單車 運動 旅發局 七人欖球賽 香港大球場