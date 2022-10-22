挺更新公僕守則 華員會籲設懲處機制 政治版 2022/10/22 分享： 分享： 香港政府華員會認同更新《公務員守則》，但建議同步訂定違反守則的懲處機制，否則等於「無牙老虎」。至於政府高層是否需設績效指標，華員會主席利葵燕稱，「君子犯法，與庶民同罪」。 華員會昨日舉行記者會，表明支持 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 今日 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 資助大學研發團隊 研遴選細節 今日 資助大學研發團隊 研遴選細節 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 今日 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 今日 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 你可能感興趣 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 今日 01:00 港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 資助大學研發團隊 研遴選細節 今日 01:00 資助大學研發團隊 研遴選細節 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 今日 01:00 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 政治 施政報告 退休 移民