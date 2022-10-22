挺更新公僕守則 華員會籲設懲處機制

香港政府華員會認同更新《公務員守則》，但建議同步訂定違反守則的懲處機制，否則等於「無牙老虎」。至於政府高層是否需設績效指標，華員會主席利葵燕稱，「君子犯法，與庶民同罪」。

華員會昨日舉行記者會，表明支持

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