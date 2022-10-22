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港空間有限 「閉環旅遊」需檢視

60至90年代流行文化 明年打頭陣推廣

港聞版 2022/10/22

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受疫情肆虐影響，文化、體育及旅遊活動都大受打擊。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨在施政報告解說記者會上承認，受入境措施所限，一些來港參加或觀賞體育活動或旅遊人士有影響。不過，當局指政府已有序穩妥調整防疫措

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