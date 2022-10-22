港空間有限 「閉環旅遊」需檢視 60至90年代流行文化 明年打頭陣推廣 港聞版 2022/10/22 分享： 分享： 受疫情肆虐影響，文化、體育及旅遊活動都大受打擊。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨在施政報告解說記者會上承認，受入境措施所限，一些來港參加或觀賞體育活動或旅遊人士有影響。不過，當局指政府已有序穩妥調整防疫措 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 資助大學研發團隊 研遴選細節 今日 資助大學研發團隊 研遴選細節 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 今日 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 今日 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 挺更新公僕守則 華員會籲設懲處機制 今日 挺更新公僕守則 華員會籲設懲處機制 你可能感興趣 資助大學研發團隊 研遴選細節 今日 01:00 資助大學研發團隊 研遴選細節 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 今日 01:00 護理員明年寬輸入 所有院舍適用 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 今日 01:00 單車節12月復辦 七欖入場可飲食 疫情 防疫措施 楊潤雄 古蹟 體育項目 歷史文化 施政報告 發展局