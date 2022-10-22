建造業零碳天地首個戶外電動車展 攜手邁向綠色智慧城市

電動車是未來大勢所趨，行政長官李家超在《施政報告》中亦提出推動綠色運輸，並會在2035年或之前停止新登記燃油及混合動力私家車。為推動香港成為低碳城市，建造業零碳天地首次與業界攜手合作舉辦全港首個電動車展「零碳天地戶外電動車展」，並帶來多款來自不同行業的電動車與市民同樂，希望藉着今次活動，讓市民大眾了解更多零排放和電動車的知識，建造業零碳天地主席符展成表示：「希望能透過展覽教導大眾更多有關電動車的資訊，攜手邁向低碳城市。」

致力推動電動車普及 打造綠色智慧城市

近年電動車發展迅速，市佔率更比過去兩年有明顯增長，今次車展展出的電動車亦來自不同「界別」，當中有公共交通工具如城巴推出的全港首架雙層電動巴士、純電智能無障礙小巴、電動輕型復康巴，以及來自建造業界金城營造集團的電動貨車等。同場還「進駐」車迷至愛的電動電單車及最新的Tesla Model 3、Model Y，市民可在寬敞的翠綠草地上與新款車型拍照留念。

近年不少機構都加入電動車行列，會場今次亦展出西九文化區的全自動兼零排放電動智能自動車，讓公眾近距離了解這輛電動智能自動車設計背後的精髓。

符展成表示，自3年前起已開始構思今次電動車展覽，他認為，電動車在香港已日趨普及，「現在電動車已不只是一個概念，而是發展漸漸發展成有城市發展配套，實踐低碳城市已經不再是一個議題。」

▲ 今次車展展出來自建造業界金城營造集團的電動貨車。

▲ 城巴推出的首架雙層電動巴士，車上置了再生制動技術，當車輛制動時，電機會回饋發電，將動能轉化電能並儲存到動力電池以提升續航力。

▲ 可愛外型配上一身酷白，這輛全自動兼零排放的電動智能自動車配備了多種感應器和不同技術，能檢測障礙物、識別交通和道路標誌。

低碳教育攤位寓學習於娛樂

活動亦邀請中華電力參與，透過低碳教育攤位，與市民分享充電小知識，繼續推動綠色駕駛。小朋友則可以到場內多個再生能源遊戲攤位玩遊戲。每位小朋友可獲發遊戲卡一張，每完成一個攤位遊戲便可獲印章一個，只要儲齊8個印章就可以免費參加期間限定的迷你電動車駕駛樂，一嚐駕駛電動車的滋味。

小朋友還可透過不同的再生能源遊戲，認識各種有關環保的知識，寓學習於娛樂。兩日亦有不同類型工作坊及講座讓大眾更了解未來實踐「零排放」的不同方法。

▲ 一直致力改善路邊空氣質素及減少溫室氣體排放的中華電力，在車展中亦設有教育攤位，教導市民有關充電的小知識。

▲ 場內有多個再生能源遊戲攤位玩遊戲，只要儲齊8個印章就可以免費參加期間限定的迷你電動車駕駛樂，一嚐駕駛電動車的滋味。

為爭取在2035年前將碳排放總量從2005年的水平減半，以邁向2050年前達致碳中和的目標，香港各界都致力加緊各項減碳行動。符展成認為：「現在的生態已經跟以前大有不同。今天我們在會場看到不同類型汽車，就連建造業都率先帶領工地加入電動車行列，攜手向低碳城市方向邁進。」他希望：「未來一、兩年後電動車展能成為一種新常態，建造業零碳天地亦可以恆常地舉辦同類型的車展。」

符展成強調，是次車展所宣揚的零碳生活意識，與建造業零碳天地的理念不謀而合，「建築物是要服務人群，零碳天地由十年前無中生有，到現在立足社區。我希望日後零碳天地能化為零碳社區，衝出九龍灣，將這個精神和概念帶到香港其他地方，甚至是大灣區。我們會繼續在不同方面推動香港成為低碳城市。」

▲ 建造業零碳天地主席符展成表示，近年電動車發展迅速，在香港已有普及化趨勢。

零碳天地戶外電動車展

日期：即日起至10月23日（今明日）

時間：下午12時半至6時

地點：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地

費用：免費入場

活動詳情：

https://bit.ly/ZCPEVehicles

登記連結：https://bit.ly/39bK4Ia

＊活動期間，建造業零碳天地將嚴格遵守防護措施及安全標準，並符合政府最新的防疫政策和安排。

(特約)