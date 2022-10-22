建造業零碳天地首個戶外電動車展 攜手邁向綠色智慧城市

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電動車是未來大勢所趨，行政長官李家超在《施政報告》中亦提出推動綠色運輸，並會在2035年或之前停止新登記燃油及混合動力私家車。為推動香港成為低碳城市，建造業零碳天地首次與業界攜手合作舉辦全港首個電動車展「零碳天地戶外電動車展」，並帶來多款來自不同行業的電動車與市民同樂，希望藉着今次活動，讓市民大眾了解更多零排放和電動車的知識，建造業零碳天地主席符展成表示：「希望能透過展覽教導大眾更多有關電動車的資訊，攜手邁向低碳城市。」
致力推動電動車普及 打造綠色智慧城市
近年電動車發展迅速，市佔率更比過去兩年有明顯增長，今次車展展出的電動車亦來自不同「界別」，當中有公共交通工具如城巴推出的全港首架雙層電動巴士、純電智能無障礙小巴、電動輕型復康巴，以及來自建造業界金城營造集團的電動貨車等。同場還「進駐」車迷至愛的電動電單車及最新的Tesla Model 3、Model Y，市民可在寬敞的翠綠草地上與新款車型拍照留念。
近年不少機構都加入電動車行列，會場今次亦展出西九文化區的全自動兼零排放電動智能自動車，讓公眾近距離了解這輛電動智能自動車設計背後的精髓。
符展成表示，自3年前起已開始構思今次電動車展覽，他認為，電動車在香港已日趨普及，「現在電動車已不只是一個概念，而是發展漸漸發展成有城市發展配套，實踐低碳城市已經不再是一個議題。」
低碳教育攤位寓學習於娛樂
活動亦邀請中華電力參與，透過低碳教育攤位，與市民分享充電小知識，繼續推動綠色駕駛。小朋友則可以到場內多個再生能源遊戲攤位玩遊戲。每位小朋友可獲發遊戲卡一張，每完成一個攤位遊戲便可獲印章一個，只要儲齊8個印章就可以免費參加期間限定的迷你電動車駕駛樂，一嚐駕駛電動車的滋味。
小朋友還可透過不同的再生能源遊戲，認識各種有關環保的知識，寓學習於娛樂。兩日亦有不同類型工作坊及講座讓大眾更了解未來實踐「零排放」的不同方法。
為爭取在2035年前將碳排放總量從2005年的水平減半，以邁向2050年前達致碳中和的目標，香港各界都致力加緊各項減碳行動。符展成認為：「現在的生態已經跟以前大有不同。今天我們在會場看到不同類型汽車，就連建造業都率先帶領工地加入電動車行列，攜手向低碳城市方向邁進。」他希望：「未來一、兩年後電動車展能成為一種新常態，建造業零碳天地亦可以恆常地舉辦同類型的車展。」
符展成強調，是次車展所宣揚的零碳生活意識，與建造業零碳天地的理念不謀而合，「建築物是要服務人群，零碳天地由十年前無中生有，到現在立足社區。我希望日後零碳天地能化為零碳社區，衝出九龍灣，將這個精神和概念帶到香港其他地方，甚至是大灣區。我們會繼續在不同方面推動香港成為低碳城市。」
零碳天地戶外電動車展
日期：即日起至10月23日（今明日）
時間：下午12時半至6時
地點：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地
費用：免費入場
活動詳情：
https://bit.ly/ZCPEVehicles
＊活動期間，建造業零碳天地將嚴格遵守防護措施及安全標準，並符合政府最新的防疫政策和安排。
(特約)